Fernanda Rodrigues descobriu traição de André Marques na TV ao vivo

"André sempre a frente de seu tempo, tinha um celular. Ele disse, 'Eu vou fazer um trabalho, uma micareta fora de época, neném'. Eu falei, 'Tá ótimo'. Aí ele foi fazer o trabalho e eu fiquei em casa".

"Quando liguei a televisão, estava passando ao vivo esse carnaval fora de época. Fiquei lá assistindo e de repente mostrou o trio elétrico de André", contou. "Aí ele começou a falar no ouvido de uma moça, de repente ele começou a xavecar a moça, e de repente, pá! Beijou a moça", disse Fernanda. "Quem já na vida assistiu ao vivo a própria traição. Imagina, 16 anos, cara meu mundo caiu completamente".

Enfurecida, Fernanda tentou entrar em contato com o namorado: "Aí comecei a ligar para o celular dele e só caía na caixa postal. E eu ficava mandando mensagens do tipo, 'André eu tô vendo você beijar outra mulher'. No final eu já estava histérica, gritando 'Nunca mais me procura!'"