Shawn Mendes e Camila Cabello se derretem por seu novo cachorrinho

Shawn Mendes e Camila Cabello adicionaram um amigo peludo à sua história de amor! Na terça-feira, 3, Shawn foi ao Instagram para compartilhar um monte de fotos e vídeos de Camila e o novo cachorrinho Tarzan.

Os fãs podem ver a cantora segurando o novo membro no banco de trás de um carro enquanto o muso se senta no banco do motorista. Já em outro registro, Tarzan parece ter descoberto a câmera do celular!

"Ele ama a si mesmo", observou a dona do hit Havana. "Isso é um bom sinal".

O cachorrinho provou que o casal segue firme e forte. No início deste ano, eles se isolaram na casa de Camila, em Miami, durante a pandemia.

Nesse tempo, Shawn trabalhou em seu próximo álbum Wonder. Em entrevista virtual ao The Tonight Show, em outubro, o cantor revelou o quão influente sua namorada foi na criação do álbum.