Namorado de Sasha Meneghel ri dos rumores sobre ela entrar no BBB21

João Figueiredo, namorado de Sasha Meneghel, tirou sarro dos rumores de que a amada possa entrar na nova edição do Big Brother Brasil. Ao comentar post no Twitter sobre Sasha estar quase confirmada no BBB21, João riu sobre os boatos.

"Boninho tem como aposta SASHA MENEGHEL no elenco do #BBB21. Contrato da filha da rainha dos baixinhos já estaria bem avançado!!!", escreveu a conta no Twitter, @RealitysVip.

Tirando sarro da situação, o cantor gospel apenas comentou o post com risadas: "KKKKKKKK".