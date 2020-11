Recomendado para você : Khloé Kardashian vende mansão por R$ 88 milhões

Khloé Kardashian, que se pronunciou sobre rumores de gravidez, quer começar um novo capítulo em sua vida. Khloé vendeu sua casa no Calabasas por US$ 15,5 milhões, cerca de R$ 88,5 milhões, chegando a quase US$ 4 milhões abaixo do preço inicial pedido.

Segundo a revista People, a designer da Good American agora detém o recorde de preço mais alto por metro quadrado de qualquer casa já vendida na comunidade.

A mansão, que tem vista para o Desfiladeiro Malibu, foi comprada de Justin Bieber por US$ 7,2 milhões, em 2014. Desde então, ela fez grandes reformas na residência, que foi até apresentada na revista Architectural Digest, ao lado da casa de sua irmã, Kourtney Kardashian.