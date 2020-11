Recomendado para você : Luísa Sonza se pronuncia após Whindersson assumir affair: "Não ataquem"

Luísa Sonza, que fez tatuagem em noitada com amigos, se pronunciou sobre o novo romance do ex-marido, Whindersson Nunes. Através do Twitter, Luísa pediu que os fãs não ataquem o affair de Whindersson.

"Aos meus fãs: NÃO ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, NÃO façam igual fizeram e fazem comigo", escreveu ela.

Nessa segunda-feira, 2, o humorista deu o que falar após surgir ao lado de Maria Lina Deggan em fotos no Instagram. No entanto, a estudante de engenharia decidiu deletar os posts em seguida.