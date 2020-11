Kris Jenner faz rara atualização sobre vida de Rob Kardashian

"Sua filha Dream é ótima e ele é tão apaixonado por essa criança. Ele é um ótimo pai e você nunca sabe—você tem filhos, eles crescem, eles têm seus próprios filhos—e você apenas não sabe como alguém será como pai, mas ele é apenas... uau", elogiou Kris. "Ele é muito incrível".

Cheryl concordou com as declarações de Kris sobre o filho e lembrou de quando trabalhou com ele na 13ª temporada de Dancing With the Stars, em 2011. A dançarina profissional, que atualmente é parceira de AJ na série de competição da ABC, disse: "Ele sempre fui uma pessoa zelosa".