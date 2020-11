Estrelas se revoltam com sentença de "estupro culposo" em caso de Mariana Ferrer

Diversas estrelas se revoltaram nas redes sociais na tarde de terça-feira, 3, com a sentença para o empresário, André de Camargo Aranha, acusado de estupro pela influenciadora digital, Mariana Ferrer.

O caso teria acontecido em 2018, no Cafe de La Musique, em Florianópolis. André foi acusado de estupro de vulnerável enquanto a jovem estava inconsciente. Ela, aliás, aparece nitidamente grogue em vídeo das câmeras de segurança.

Segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber, durante o ato sexual, que a influenciadora não estava em condições de consentir a relação, não existindo então a "intenção" de estuprar.

Com isso, o juiz aceitou a argumentação do acusado de que cometeu um "estupro culposo", que não está previsto entre as leis brasileiras. E como ninguém pode ser pode ser condenado por um crime que não existe, André foi absolvido.