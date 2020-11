Recomendado para você : Khloé Kardashian se pronuncia sobre rumores de gravidez

Khloé Kardashian que acabou de reatar a relação com Tristan Thompson, já estaria esperando mais um filho? Após um internauta questionar se Khloé estaria grávida, a estrela esclareceu a situação no Twitter.

"Eu ainda estou convencido de que @khloekardashian vai nos dizer em alguns meses que está grávida", escreveu o usuário da rede.

Em resposta, Koko disse: "Bem, meu abdômen diz o contrário, baby".

Nesse final de semana, Khloé mostrou as fantasias que a família usou no Halloween. A gata se vestiu de Cleópatra, enquanto o jogador de basquete encarnou Marco Antonio, e True Thompson usou look dourado combinando com as roupas dos pais.