Lady Gaga pede desculpas a namorado ao falar sobre ex-noivo em comício

Lady Gaga relembrou antigo relacionamento durante comício de Joe Bidden nessa segunda-feira, 2. Após citar seu ex-noivo, Taylor Kinney, no discurso, Gaga até pediu desculpas para seu atual namorado.

"Vocês todos sabiam que eu costumava viver aqui em Lancaster, na Pensilvânia? Escute, ninguém é aqui de Lancaster? Bom, eu estava noiva de um homem de Lancaster, Pensilvânia. Eu sei, eu sei. Não deu certo. Eu o amei muito. Apenas não deu certo", disse a estrela.

"Mas eu ainda amo meu cara da Pensilvânia. Eu amo Joe! Então Joe é meu novo cara da Pensilvânia. E eu não amo nada mais do que esse momento, desta vez, para você e eu!".

Logo antes da nota final de "You and I", canção que coincidentemente uniu a cantora a Taylor quando eles se conheceram no set de gravação do clipe, Gaga pediu desculpas ao atual mozão, Michael Polansky.