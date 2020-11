Khloé Kardashian e Tristan Thompson confirmam volta com fantasias de Halloween

Khloé Kardashian e Tristan Thompson reataram o romance e até combinaram as fantasias de Halloween! Neste ano, Khloé e Tristan fizeram a alegria dos fãs ao se fantasiarem de outro casal famoso: Cleópatra e Marco Antônio.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians postou diversos cliques ao lado do jogador de basquete e da filha de dois anos, True Thompson.

A loira deu um toque glamuroso à icônica rainha egípcia com um conjunto bem personalizado de ouro de Bryan Hearns, além de um adereço na cabeça, peruca preta e delineador marcado.

Já Tristan se transformou no general romano com uma armadura dourada e os adereços vermelhos, assim como o famoso exército, estilizado por Graham Cruz. E a filha do casal roubou a cena com um vestido plissado dourado.