Luísa Sonza faz tatuagem de dinossauro em noite com amigos

Luísa Sonza, que deixou de ser seguida por Whindersson no Instagram, teve uma noite agitada. Através do Stories Luísa mostrou que fez uma tatuagem com os amigos na madrugada desta terça-feira, 3.

O desenho escolhido foi a de um dinossauro segurando uma taça de vinho e foi feito na costela. "A gente é incompreendido e ponto", escreveu ela na imagem.

"Do nada, 9 horas da noite de um feriado, estamos aprontando", disse o amigo da cantora, Lucas Guedez, no Instagram. "Essa tatuagem do dragão segurando uma taça, significa do vinho que a gente toma sempre", revelou.