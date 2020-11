Kris Jenner responde críticas à festa de Kendall Jenner durante pandemia

Em um episódio recente de Keeping Up With the Kardashians, os telespectadores descobriram que Khloé Kardashian já testou positivo para o coronavírus no início da pandemia e já se recuperou.

Kanye West também confirmou à Forbes em julho que já contraiu a COVID-19.

"Quer saber, vivemos nossas vidas tentando ser boas pessoas e já existe um grupo de pessoas por aí e estamos lidando com muitas pessoas que têm opiniões diferentes", explicou Kris. "Tudo o que podemos fazer é viver nossas vidas da melhor maneira que sabemos e ser responsáveis e fazer a coisa certa e estamos fazendo exatamente isso".