Justin Bieber vai se apresentar no E! People's Choice Awards 2020

Mike Rosenthal

Bieber lançou recentemente dois novos singles, "Holy", com Chance the Rapper, e "Lonely" com Benny Blanco. "Holy" alcançou a 1ª posição no Spotify Global Chart, teve mais de 120 milhões de streamings em sua semana de estreia e quebrou o próprio recorde de visualizações do cantor em um único dia no YouTube.

Changes, seu quinto álbum de estúdio, estreou em primeiro lugar na parada de álbuns dos EUA, arrecadando mais de 1 milhão no consumo global na primeira semana. Justin Bieber: Seasons, a série de documentários de 10 episódios do YouTube Originals quebrou recordes como a estreia mais vista de uma série do YouTube Originals em sua primeira semana. Bieber agora se tornou oficialmente o primeiro artista a ultrapassar 50 milhões de assinantes no YouTube, dando a ele o posto de canal de artista nº 1 no YouTube.

Não perca o show de Bieber no People's Choice Awards 2020 no domingo, 15 de novembro, direto do Barker Hangar, em Santa Mônica.

Nos bastidores do E! People's Choice Awards 2019: