Flavia Pavanelli anuncia fim do noivado com Junior Mendonza

Flavia Pavanelli anunciou o fim do noivado com Junior Mendonza nesse domingo, 2. Através de post no Stories, Flavia disse que é grata por tudo o que viveu com o ex e que não voltará a falar no assunto.

"Oi gente. Passando para dar uma notícia zero agradável e bem difícil pra mim nesse momento: meu relacionamento com o Junior chegou ao fim. Não vou estender esse assunto e essa será a única vez que irei me pronunciar sobre isso", escreveu.

"O Ju é uma pessoa maravilhosa e sempre irei desejar tudo de mais lindo na vida dele. Sou muito grata a tudo que vivemos e meu carinho será sempre o mesmo, mas chegou a hora de cada um seguir o seu caminho. O dia de amanhã a Deus pertence. Gratidão imensa a tudo que vivemos. Guardei tudo com muito carinho em meu coração. Pra sempre", finalizou ela.