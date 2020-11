Sthefany Brito dá à luz seu primeiro filho, Antônio Enrico

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky deram as boas-vindas ao primeiro filho! Nesse domingo, 1º, Sthefany deu à luz Antônio Enrico.

A atriz passou por uma cesariana na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O bebê nasceu com 4,230 kg e 54 cm, afirma a revista Quem.

Na madrugada desta segunda-feira, 2, a atriz postou no Instagram as primeiras imagens do herdeiro. Uma foto de seus pés e outra de sua mãozinha. "O dia mais feliz de nossas vidas!", escreveu ela na legenda.