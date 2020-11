Príncipe William testou positivo para Covid-19 em abril

Príncipe William testou positivo para Covid-19. No domingo, 1º, a BBC News e outras mídias britânicas confirmaram a infecção de William.

O Duque de Cambridge, de 38 anos, manteve o seu diagnóstico em segredo, ao contrário de seu pai, Príncipe Charles, que anunciou que havia se infectado em março.

De acordo com a imprensa no Reino Unido, o marido de Kate Middleton contraiu o vírus em abril. E mesmo citando fontes do Palácio de Kensington, eles não confirmaram ou negaram as notícias sobre William.

Nos últimos meses, o Duque e a Duquesa têm se distanciado socialmente na casa de sua família, em Norfolk, na Inglaterra.