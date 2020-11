Tom Veiga, intérprete de Louro José, morre aos 47 anos

Tom Veiga, intérprete do Louro José, faleceu aos 47 anos. Veiga foi encontrado morto no domingo, 1º, em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, o ator sofreu um acidente vascular cerebral.

O papagaio que animava o programa de Ana Maria Braga, tanto na Globo quanto na Record, foi criado em 1996.

"Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional", recordou a apresentadora, segundo o G1.