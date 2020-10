As curiosidades sobre Anya Taylor-Joy, protagonista de O Gambito da Rainha

Anya Taylor-Joy é a estrela de O Gambito da Rainha, minissérie da Netflix que é sucesso total entre a crítica. Anya já é conhecida pelo público e estrelou alguns grandes títulos, como Emma e Fragmentado.

Na atração do streaming, a atriz dá vida à Beth Harmon, uma jovem prodígio do xadrez. Órfã, ela descobre seu talento e o gosto pelo jogo ainda criança em seu orfanato. No entanto, sua vida muda após ela ser adotada por um casal e começar a vencer todos os campeonatos. A partir daí, ela terá que lidar com seu dom em meio ao vício do álcool e de tranquilizantes, enquanto tenta ser a melhor do mundo no xadrez.

A série deu o que falar nesta semana ao obter aprovação de 100% no Rotten Tomatoes, site conhecido pelos amantes de TV e cinema, e que reúne críticas e avaliações.