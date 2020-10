Gusttavo Lima vai pagar R$ 56 mil de pensão à Andressa Suita e filhos

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita teve um de seus capítulo decididos. A Justiça determinou que Gusttavo pague 54 salários mínimos de pensão à Andressa e seus dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos, afirma o jornal Extra.

A modelo vai receber R$ 25.080 mil mensais, enquanto os herdeiros cerca de quase R$ 15.675 mil cada, para despesas básicas. Gastos com escola e plano de saúde serão pagos à parte pelo sertanejo.

Apesar de estarem casados em separação de bens, o casal deverá dividir parte do patrimônio do cantor, avaliado em R$ 150 milhões. O jornal revela que a influencer busca 30% do valor, que seria algo em torno de R$ 45 milhões, em respeito às quisições feitas após o casamento.

A loira não aceitou acordo dos advogados de Gusttavo sobre os bens que ela pleitea e está na disputa pela partilha. Ela também perdeu na Justiça a liminar que dava direito a viver na fazenda da família e o imóvel continua com o cantor.