Karlie Kloss está grávida do primeiro filho com Joshua Kushner

Instagram / Derek Blasberg

Karlie contou detalhes de sua vida com Joshua em uma conversa com a designer Diane Von Furstenburg. "Eu absolutamente conheci, me casei e estou loucamente apaixonada por minha alma gêmea... Ele é realmente meu parceiro. Ele é meu parceiro na vida. Ele é meu melhor amigo. Ele é minha outra metade. Eu não sabia que poderia amar alguém desse jeito e sinto que quase cresci com ele. Eu o conheci quando tinha 19 anos e eu acho que há muito crescimento dentro de mim que ainda estava acontecendo quando o conheci e ainda acontece até hoje".

"[Joshua] me ama, mas ele é a pessoa que mais apoia na minha vida... Ele quer que eu persiga meus sonhos. Ele me ajudou a sonhar mais alto". Ela continuou, referindo-se sutilmente aos laços dele com o presidente Donald Trump: "Realmente segui meu coração ao escolher estar com a pessoa que amo, apesar de todas as complicações que surgiram com isso. Para mim, valeu a pena lutar por isso".