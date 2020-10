Scarlett Johansson e Colin Jost se casam em cerimônia íntima

Chelsea Guglielmino/Getty Images

Scarlett exibiu seu anel de noivado em diversos tapetes vermelhos ao lado de Colin, ao longo desses meses.

Este é o terceiro casamento da atriz, que já foi casada anteriormente com Ryan Reynolds e Romain Dauriac. Ela tem uma filha Rose, do segundo casamento.

Por sua vez, o humorista já namorou a atriz Rashida Jones.

A estrela descreveu o novo marido como, "uma graça e um sorriso que ainda nunca vi em nenhum outro humano".

Já ele, em sua rede social, escreveu, "conheci alguém que amo e com quem me sinto mais confortável que nunca. Sinto-me mais confiante em me comprometer com o que estou fazendo e ao defender tudo o que eu crio, independente de as pessoas gostarem ou não".

Felicidades aos pombinhos!