Relembre quarentena de Tristan Thompson e Khloé Kardashian antes de reatarem

Instagram

Mais um filho?

Também em abril, Khloé surgiu em episódio de Keeping Up With the Kardashians cogitando a possibilidade de ser mãe mais uma vez e para isso usar o esperma de Tristan.

Através de uma ligação por FaceTime, o jogador de basquete deixou implícito que gostaria de ter mais filhos com Khloé após o ex-casal discutir sobre as doações dos brinquedos de True.

"E se acontecer da gente ter uma outra menina, o que ia acontecer? Nós íamos te que comprar tudo de novo", disse o atleta. "Quem vai ter uma outra menina com você?", KoKo respondeu.

Apesar de ter ficado com vergonha, Tristan disse que sua filha "precisa de um irmão". Khloé então falou sobre seus planos de congelar seus óvulos. "Certo, então eu posso pegar alguns embriões e dar a ela um irmão. Talvez eu precise de um pouco de esperma emprestado ou pegar um pouco do seu, mas descobriremos isso mais tarde". Eita!

Processo na Justiça

Em maio, Khloé e Tristan processaram uma mulher chamada Kimberly Alexander, que alegava ter filho com o jogador de basquete.

Nos documentos do tribunal, o advogado de Thompson alegou que a réu é uma "influenciadora de mídia social e modelo/artista pornográfica que está tão desesperada para alcançar seus quinze minutos de fama que recentemente inventou uma alegação falsa de que a estrela da NBA/pivô do Cleveland Cavaliers/Thompson é o pai de seu filho de quase cinco anos".

Os documentos do tribunal citam que, embora Thompson não acreditasse que ele era o pai do filho da réu, ele optou por "voluntariamente" enviar um teste de DNA para "determinar definitivamente a paternidade da criança".

O advogado salientou que "em vez de aceitar os resultados do DNA e seguir em frente, Alexander voltou-se para as mídias sociais, onde ela postou no Instagram uma cópia do relatório de DNA privado e confidencial, juntamente com as seguintes declarações: "Estou extremamente chateada com LB Genetic pelo fato de que eles estão tentando sabotar um teste de DNA com Tristan [sic] Thompson em relação ao meu filho que ele negligencia desde o nascimento, tenho certeza de que Tristan Thompson é o pai do meu filho".

Alexander também acusou Thompson e a estrela do KUWTK de "falsificar" os resultados do DNA e "pagar" pessoas, informou o tribunal.