Recomendado para você : Andressa Suita esclarece rumores: "As crianças estão vendo o pai"

Andressa Suita se pronunciou sobre a relação de Gusttavo Lima com os filhos, após separação. Através de vídeo no Stories, Andressa desmentiu boato de que não estaria deixando Gusttavo ver as crianças.

"Acabei de ver várias matérias falando que eu não estou deixando as crianças verem o pai. Isso é mentira, as crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido", afirmou a modelo.

"Eu só estou vindo justificar aqui pra vocês, porque eu sei que você têm um carinho grande por mim, pelos meus filhos, pelo pai dos meus filhos. E eu sei o quanto as crianças precisam do pai também nesse momento".

A influencer completou dizendo que o ex-casal quer preservar os herdeiros. "Decidimos não expor as crianças porque é um momento delicado, de muita exposição. Mas eles estão bem, com saúde, está tudo bem por aqui".

Gusttavo e Andressa são pais de Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.