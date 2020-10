Fãs de Kourtney Kardashian e Scott Disick shippam casal novamente

No momento, Kourtney e Scott ainda não falaram publicamente sobre as reações de seus fãs. Nos últimos dias, os dois têm passaram muito tempo juntos durante a celebração do 40º aniversário de Kim Kardashian no Taiti.

Apesar dos fãs shipparem as estrelas de Keeping Up With the Kardashians, parece que ambos estão curtindo a vida de solteiros. Em maio, Scott e Sofia Richie decidiram terminar o namoro após quase três anos juntos e o ex de Kourt foi flagrado saindo com a modelo Bella Banos, em Malibu, na Califórnia, no início deste mês.

Já a fundadora da Poosh está solteira há algum tempo.