Whindersson Nunes estaria vivendo romance com estudante

No início do mês, o youtuber chamou atenção dos fãs após gravar vídeo no TikTok com a influencer Maria Clara Tavares e nas redes sociais, os fãs logo shipparam a dupla.

No post, os dois dublam um vídeo de humor. "Tô apaixonada por você e a Julia também, minha amiga. Né, Julinha? Ela acha você um gato", inicia o comediante. "Um gostoso", completa Maria.

Na web, os internautas não perdoaram o encontro da dupla. "Isso foi só um TikTok? Já posso shippar?", escreveu uma internauta. "Meu Deus, do nada o Whindersson aparece no TikTok da Mah Tavares, o que rolou?", pergunta outra.