Recomendado para você : Gusttavo Lima se muda para apartamento de luxo

Gusttavo Lima escolheu um novo lar após separação de Andressa Suita. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Gusttavo está morando em um apartamento de luxo, em Goiania.

O sertanejo deixou a mansão na cidade de Bela Vista, e se instalou no "endereço mais chique da cidade", o edifício de luxo Victorian Living Desire, que fica no setor nobre Marista.

O apartamento é avaliado em R$ 3,6 milhões e conta com spa, academia e até elevador para veículos. Contudo o cantor ainda não comprou o imóvel, mas está em negociação.

A assessoria do cantor revelou a Leo Dias que Andressa está morando com os filhos em uma casa no condomínio Alphaville, local onde eles já estavam antes da separação, por conta de uma reforma na fazenda.