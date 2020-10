Sasha Meneghel revela primeiro e-mail: "Vão me zoar pelo resto da vida"

Sasha Meneghel, que comentou sobre rumores de gravidez, contou algumas intimidades em vídeo para sua agência de moda, Way Model. Além de falar sobre sua alimentação vegana, Sasha ainda se divertiu ao revelar seu primeiro endereço de e-mail.

Para começar, a gata contou o que gostaria que as pessoas perguntassem mais para ela. "Sobre o veganismo, porque me faz aprender mais, me informar mais, até porque eu não sou vegana cem por cento. Adoro falar sobre feminismo, causas sociais em geral e o futuro da moda", revelou.

Ao revelar seu primeiro endereço de e-mail, a estudante de moda explicou: "Eu me lembro do segundo porque no primeiro a minha mãe mandou colocar um nome falso, ela tinha medo das pessoas descobrirem. Ela sempre me protegeu muito".

"Vão me zoar pelo resto da vida", disse ela antes de revelar o endereço. "Sasalittleprincess", admitiu ela, dando risada.