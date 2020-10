Maiara e Fernando Zor deixam de se seguir novamente no Instagram

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, podem ter terminado o relacionamento novamente. O motivo? Maiara e Fernando não estão mais seguindo um ao outro no Instagram.

Os cantores deram o unfollow mútuo nesta quarta-feira, 28, e deixaram seus admiradores pra lá de preocupados com um suposto término.

O relacionamento é cheio de idas e vindas, tanto que os dois já terminaram e reataram nada menos que oito vezes.