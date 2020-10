Recomendado para você : Khloé Kardashian testa positivo para Covid-19 em prévia de KUWTK

Khloé Kardashian, que reatou namoro com Tristan Thompson, já teve coronavírus. Em trecho de novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, Khloé revela que testou positivo para a Covid-19.

No vídeo, Kim Kardashian e Kris Jenner se mostram preocupadas com a dona da Good American. "Nós estamos ansiosas esperando os resultados para ver se Khloé tem ou não", diz Kim no confessionário. "Quero dizer, meu instinto me diz que ela tem, por que ela está tão doente. E isso me deixa realmente asustada por ela, porque eu posso dizer que agora ela está ficando assustada e muito nervosa com isso".

Igualmente nervosa, Kris revela que ela "está no telefone com todos os médicos que atenderem sua chamada".

"Tentando encontrar alguém que possa ajudá-la", disse a momager. Infelizmente, Kim diz para as câmeras que tudo o que a família pode fazer é esperar.

Em um vídeo gravado por ela mesma, Khloé confirma que testou positivo para o coronavírus.