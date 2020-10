Recomendado para você : Kylie Jenner se sente "triste" por ter que esconder sua "verdadeira personalidade"

Kylie Jenner, que tem tatuagem especial com Travis Scott, desabafou sobre a vida em frente aos holofotes. Em vídeo no YouTube com James Charles, Kylie admitiu que se sente triste em esconder sua verdadeira personalidade.

A estrela, de 23 anos, já está em frente às câmeras há mais de uma década, já que quando Keeping Up With the Kardashians foi lançado, Kylie tinha 9 anos. Muito tempo se passou e atualmente, ela é dona de um império de beleza, sua marca Kylie Cosmetics, e é sucesso absoluto nas redes sociais, com 200 milhões de seguidores no Instagram.

Enquanto faziam um tutorial de make para o Halloween, Kylie se abriu a James. "Acho que eu mostrei minha verdadeira personalidade há muito tempo no Vine e no Instagram", explicou ela.

"Mas à medida que eu fui ficando cada vez maior, eu percebi... quando as pessoas costumavam dizer coisas muito ruins sobre como eu realmente sou, minha personalidade e o que eu mais amo em mim mesma, isso me machucaria mais do que quase interpretar um personagem, não mostrar tudo às pessoas".