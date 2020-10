Todas as fotos da viagem de aniversário de 40 anos de Kim Kardashian

Recomendado para você : As fotos da viagem de aniversário de 40 anos de Kim Kardashian

Kim Kardashian completou 40 anos na semana passada e decidiu fazer uma grande celebração com sua família e amigos. Para isso, Kim fretou um jato privado e levou todos seus convidados para uma festa de uma semana no Taiti.

Com exceção de Kylie Jenner, que estava em Houston com Stormi e Travis Scott, segundo fonte do E! News, a família inteira esteve presente e compartilhou diversos cliques da viagem.

No Instagram, a aniversariante compartilhou sua felicidade após a comemoração. "Com 40 anos e me sentindo tão feliz e abençoada. Não há um único dia que eu considere garantido, especialmente durante tempos como esse quando todos nós somos lembrados das coisas que realmente importam", escreveu ela.