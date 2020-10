MC Loma celebra maioridade com nova música ao lado das Gêmeas Lacração

MC Loma e as Gêmeas Lacração estão de volta! Depois de uma longa jornada com a Justiça devido a idade, MC Loma promete retornar com tudo ao cenário musical exatamente quando completa os tão sonhados 18 anos.

Em entrevista exclusiva ao E! Online Brasil, a cantora falou sobre música, sonhos e como a chegada de sua maioridade, na quinta-feira, 29, vai repercutir no país... E em ótima companhia com as irmãs Mirella e Mariely!

"Nossa, tenho muitos planos!! Estou muito ansiosa. Para começar, gostaria de comemorar uma semana de festa [risos]", disse a musa. "No início da carreira, tivemos alguns imprevistos em decorrência da minha idade. Com os 18 anos vem novas responsabilidades, mas também mais liberdade para trabalharmos. Não vejo a hora de voltar para a estrada e rodar o Brasil com nossas músicas. Quero viajar o mundo também!".

Como os fãs sabem, Loma precisou parar suas apresentações por ser menor de idade e precisar frequentar a escola, na época.