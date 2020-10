Mayra Cardi presenteia funcionário com um apartamento

Após muitas polêmicas com a separação de Arthur Aguiar, Mayra revelou recentemente que não ficou com raiva de nenhuma amante do ex.

"Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir. Queria", revelou a musa. "É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas. Dali a 10 minutos passava".

"Sair com homem casado não é bacana, mas eu não era casada com elas. Eu era casada com ele. Não vou indagar a atitude e caráter delas, tanto que não fiquei com raiva de absolutamente nenhuma", disse ela, em entrevista ao The Noite.