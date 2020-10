As fotos mais românticas de Duda Reis e Nego do Borel

View this post on Instagram

Tenho visto que a todo tempo Deus só quer me mostrar quais são os planos dEle. Deus queria que eu entendesse que deveria não viver no passado, porque tudo que está no Salvador, se faz novo. Deus tem me dito todos os dias: “filha, veja! Eu estou fazendo uma coisa nova. Entregue tudo pra mim”. Percebi quando passei a me entregar 100% pra Jesus, minhas orações foram realmente respondidas. Isso é resposta de oração. E sigo orando todos os dias para que você a cada dia mergulhe mais no Espírito Santo e que você seja um bom mensageiro da palavra dEle, que você resplandeça o brilho dEle, porque um casal de joelhos é mais forte do que um exército de pé, sempre soubemos disso ❤️🕊