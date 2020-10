Kim Kardashian celebra 40 anos em viagem de uma semana no Taiti

Kim Kardashian celebrou o aniversário de 40 anos em grande estilo! Segundo uma fonte do E! News, Kim viajou para o Taiti com 50 amigos no dia 20 de outubro para uma comemoração.

Entre os convidados estavam Kris Jenner, Corey Gamble, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Tristan Thompson, Kendall Jenner e Rob Kardashian.

"Ela fretou um jato de luxo privado para todos e eles deixaram Los Angeles na terça-feira de manhã, um dia antes do dia de seu aniversário", contou uma fonte ao E! News, ressaltando que a comemoração teve a ajuda da expert em festas Mindy Weiss.

"Eles tiveram vários eventos para celebrar o aniversário de 40 anos de Kim. Foi uma mistura de família, velhos amigos e novos amigos e eles tiveram toda a ilha privada para uma semana de eventos".

"Todo mundo próximo à Kim em todos os aspectos de sua vida estavam lá. Kris, Corey, Kourtney, Khloé e Tristan, Kendall e Rob se juntaram a muitas amigas que ela conhece desde o colégio", continuou a fonte.

O marido da estrela, Kanye West chegou na sexta-feira, 23, após participar do podcast de Joe Rogan, em Austin, no Texas, e "passar os últimos dias da viagem com Kim e seus amigos".