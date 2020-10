Recomendado para você : Ivete Sangalo salva menino de afogamento em dia de surfe

Ivete Sangalo, que está confirmada no Rock in Rio Lisboa, teria salvado um menino de afogamento em dia de surfe. Em depoimento no Twitter, Alice, tia do garoto, deu detalhes sobre o episódio no mar da Bahia com Ivete.

A jovem contou que decidiu entrar no mar, que até então estava tranquilo, com o sobrinho Miguel e o namorado Paulo. "Percebi que a gente tinha ido bastante para esquerda, nesse momento a maré subiu e perdemos o pé", disse ela.

"Aí o Paulo levantou o Miguel para cima para ele não tomar água e foi tentando achar o pé de volta, e eu nadando achava o pé e perdia segundos depois. Foi tudo muito rápido".