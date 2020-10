Recomendado para você : Cole Sprouse e Reiña Silva levantam rumores de namoro

Cole Sprouse, que terminou namoro com Lili Reinhart, já teria um novo amor? Nesse final de semana, Cole levantou rumores de romance com Reiña Silva após os dois serem fotografados em clima íntimo, em Vancouver, no Canadá.

Durante o passeio, a modelo de 22 anos colocou os braços por baixo da jaqueta de Cole enquanto eles se abraçavam. Uma pessoa presente no local revelou que o ator de 28 anos também deu um beijo no rosto de Reiña e os dois andaram de mãos dadas a caminho de um restaurante.

Além do flagra, no início do mês Cole postou algumas fotos de Silva no Instagram, que pareceram fazer parte de seu "novo portfólio de trabalho".

Não é claro como Cole e Reiña se conheceram. No entanto, o elenco de Riverdale recentemente terminou as gravações da série em Vancouver, após adiarem a produção devido à pandemia do coronavírus, e a modelo vive na cidade.