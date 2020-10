Tiktokers de 19 e 12 anos dizem que namoro era "trollagem"

Com a revelação, diversos internautas se revoltaram na web sobre a diferença de idade entre os dois.

"Pedofilia não é opinião. Não existe relação consensual entre um homem de dezenove anos e uma criança de doze.

É crime não é amor. Tem gente romantizando só porque ele é novo e bonitinho, pedófilo não é só um tiozinho com uma jovem não", escreveu uma usuária da rede.

"Todo mundo tá pouco se lixando se as mães são IRRESPONSÁVEIS e aceitam isso, a gente sabe que um pedófilo de 19 anos se relacionando com uma criança de 12 anos é CRIME previsto no artigo 217-A do Código Penal sob pena de 8 a 15 anos de prisão", disse outra.