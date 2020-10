A lista completa de indicados ao American Music Awards 2020

MELHOR DUO OU GRUPO – COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

MELHOR ÁLBUM – COUNTRY

Luke Combs, What You See Is What You Get

Blake Shelton Fully Loaded: God's Country

Morgan Wallen, If I Know Me

MELHOR CANÇÃO – COUNTRY

Dan + Shay with Justin Bieber, "10,000 Hours"

Maren Morris, "The Bones"

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani), "Nobody But You"

ARTISTA MASCULINO – RAP/HIP-HOP

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch