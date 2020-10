Recomendado para você : Pai de Duda Reis pede perdão à filha e se despede das redes sociais

Após muitas polêmicas, o pai de Duda Reis revelou que não vai mais se pronunciar sobre o noivado da filha com Nego do Borel. Na noite desse domingo, 25, Luiz Fernando Barreiros se despediu das redes sociais e pediu perdão à Duda.

"Não sou perfeito, não sou racista, não sou tirano! Fiz o que julguei ser correto. Amo minha família e quero que todos sejam felizes. Me sinto destruído com tudo isso! Sensação que falhei em algum momento. Mas tenho a certeza que fiz o melhor que pude, fiz até o que não deveria ter feito! Talvez as pessoas estejam certas, adoeci", escreveu ele.

"Melhor cuidar da minha vida e da imensa riqueza que ainda tenho: uma esposa fantástica e outra filha maravilhosa", desabafou.

Em seguida, o médico ressalta que não vai mais interferir na vida da filha famosa. "A Maria Eduarda também é minha paixão, mas, fui além do possível para alertá-la. Perdão filha, se perdi o controle em vários momentos, mas o que eu presenciei e o que você me falou, fizeram eu agir assim".