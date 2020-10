Recomendado para você : Gigi Hadid posta primeira selfie após dar à luz

Gigi Hadid postou sua primeira selfie após dar à luz sua filha com Zayn Malik em setembro. Através do Instagram, Gigi compartilhou um clique no espelho e espalhou uma mensagem importante aos seguidores.

"Eu votei na semana passada com minha filha ao meu lado, por uma América que eu quero que ela veja, mas não apenas por nós, mas por outros americanos que são menos privilegiados, com esperança de uma nação que seja unificada, empática, e por um líder que tenha compaixão", escreveu a modelo na legenda.

"Você tem uma semana e meia. Se você for votar cedo, eu estou orgulhosa de você. Se você enviou sua cédula de votação pelo correio, estou orgulhosa de você. (Se você a deixou no Escritório de Eleições do seu condado ou em um site de votação antecipado, estou orgulhosa de você!!) Se você vai às urnas no dia 3 de novembro, estou orgulhosa de você", disse ela.

Em um carrossel, Gigi mostrou vários recursos de votação diferentes para garantir que todos saibam como exercer seu direito.