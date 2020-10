Lily James e Dominic West podem ser multados por passeio romântico em Roma

Lily James e Dominic West podem ser multados! O motivo? O passeio romântico de Lily e Dominic em Roma, na Itália, continua dando manchetes e pode ter altas consequências para o bolso de ambos.

A Internet ficou enlouquecida com o flagra dos atores, enquanto filmavam a série The Pursuit of Love, no maior clima de romance. Ele se mostrou ainda casado ao aparecer com a esposa ao beijos e ela, "chocada" com toda a situação.

E agora, segundo o The Sun, os dois podem ser multados por andarem de scooter juntos. De acordo com a publicação, as leis da Itália são rígidas quando se trata de andar de scooter em meio à pandemia do coronavírus.

O vereador local, Stefano Marin, disse ao jornal que, "a lei é bastante clara: andar em dupla em uma scooter é proibido. É uma violação do código de trânsito e uma violação das novas leis da Covid".

"Supõe-se que você mantenha distanciamento social e andar em dupla em uma scooter não é manter o distanciamento social", acrescentou Marin. "Agora que fomos informados disso, devemos investigar. A lei é igual para todos".