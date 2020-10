Como Tristan Thompson reconquistou Khloé Kardashian

Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão começando um novo capítulo juntos.

Uma fonte disse ao E! News exclusivamente que a estrela e o profissional da NBA passaram um tempo "muito especial e significativo" durante a quarentena que os aproximou.

Nos últimos meses, Khloé e Tristan postaram diversas memórias de família com sua filha, True Thompson, de 2 anos, no Instagram. E com pistas dos próprios familiares de KoKo, como Scott Disick, era apenas uma questão de tempo até que detalhes sobre o relacionamento deles finalmente viessem a público.

"Eles estão juntos e muito felizes", explica a fonte. "Ela está muito feliz por ele estar por perto e pelas coisas estarem indo tão bem como estão."

E a pergunta que não quer calar é como o jogador do Cleveland Cavaliers conseguiu fazer as pazes com a designer da Good American, após ser acusado de trair a estrela, na época grávida em 2018. De acordo com nossa fonte, Khloé pode ter perdoado Tristan, mas o passado não é algo que ela esteja disposta a esquecer.