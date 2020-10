Pré-venda de ingressos de documentário do BTS lidera ranking de vendas

O BTS, que lacrou em show no MTV VMA 2020, está prestes a lançar novo documentário! Break the Silence: The Movie estreia no dia 29 de outubro no Brasil e liderou ranking de vendas na Ingresso.com.

Os fãs do fenômeno do K-Pop se anteciparam e garantiram os ingressos online. A venda aconteceu entre os dias 15 e 21 de outubro.

O novo trabalho de V, Suga, Jungkook, Jimin, Jin, RM e J-Hope, dirigido por Jun-Soo Park, revela os bastidores e os melhores momentos da turnê Love Yourself: Speak Yourself.