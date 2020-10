Justin Bieber cria seu próprio Crocs

Que o Crocs é um calçado polêmico, disso a gente já sabe! Após a versão "gótica" dar o que falar, Justin Bieber decidiu criar um modelo para chamar de seu.

Em uma parceria da Crocs com a Drew House, marca do cantor, nasceu um par icônico do calçado com a cara de Bieber. A peça unissex é de edição limitada e além da cor amarela, ainda traz Jibbitz personalizados com os gostos do muso.