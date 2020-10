As vezes que Kylie Jenner viralizou nas redes sociais

Kylie Jenner arrasa em tudo que se dispõe a fazer, seja em sua vida pessoal ou na profissional. Com quase 200 milhões de seguidores no Instagram, não é surpresa que Kylie também chame muita atenção nas redes sociais.

Depois de um episódio de Keeping Up With the Kardashians, no qual protagoniza uma briga épica com Kendall Jenner, a estrela acabou viralizando no Tik Tok. Em uma cena, a musa vai a um jantar com a família e diz, cantarolando:

"Porque eu vou ficar bêbada. Eu acabei de terminar um copo inteiro de 42 [Tequila Don Julio 1942] e estou prestes a ir para o meu segundo. Kourtney, que porr* você quer?".