Andressa Suita fatura R$ 800 mil por mês, diz jornal

Andressa também tem um bem em seu nome, uma chácara em Goiânia, avaliada em R$ 4 milhões. A propriedade que é cercada por uma floresta, possui campo de futebol e fica no Condomínio das Palmeiras.

Após revelar que foi pega de surpresa com a separação do marido, sendo informada sobre o término de madrugada, a loira entrou com pedido de divórcio na Justiça.

O processo corre em segredo e está na Vara de Famílias e Sucessões da cidade de Bela Vista, no Goías. A modelo está sendo representada por Maria Luiza Póvoa Cruz, que tem como clientes famosos como Bruno e Marrone.