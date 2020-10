Recomendado para você : Kylie Jenner revela significado "especial" de tatuagem com Travis Scott

Kylie Jenner e Travis Scott, que levantaram rumores de romance após post no Instagram, possuem uma tatuagem juntos com significado bem especial! Em vídeo de seu canal do YouTube, Kylie deu detalhes aos fãs sobre o desenho.

A estrela iniciou falando sobre suas fantasias preferidas de Halloween e lembrou da vez em que Stormi se vestiu de borboleta.

"Quando Travis e eu ficamos pela primeira vez, nós fizemos tatuagens de borboletas juntos. Então a borboleta é um símbolo de nossa relação e de Stormi, por isso foi muito especial fazer uma fantasia de borboleta", explicou ela.

O casal revelou as famosas tattoos em 2017 e desde então, a imagem de borboletas estiveram sempre presentes em suas vidas.

Alguns exemplos? Quando Kylie deu à luz à Stormi, em fevereiro de 2018, a gata mostrou o quarto da bebê todo decorado com borboletas. E antes de revelar o nome da herdeira, muitos acreditavam que ela se chamaria como o inseto.