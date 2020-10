Lily James ficou chocada após Dominic West e esposa negarem rumores de separação

Recomendado para você : Lily James ficou chocada após Dominic West e esposa negaram rumores de separação

Lily James está se sentindo completamente "mortificada" duas semanas após ser flagrada aos beijos com Dominic West. Segundo fonte do E! News, Lily ficou chocada quando Dominic disse que ainda estava com sua esposa, Catherine Fitzgerald.

No dia 11 de outubro, Lily e Dominic forma fotografados em clima de romance em Roma, na Itália, onde estavam filmando sua nova série, The Pursuit of Love. O público logo estranhou o flagra, afinal, West é casado há 10 anos.

Para completar a polêmica, um dia após o escândalo dos cliques, ele e Catherine surgiram na frente de sua casa, em Cotswold, na Inglaterra, aos beijos em frente aos repórteres.

Uma fonte próxima à Lily disse exclusivamente ao E! News que ela está envergonhada com o episódio e quer seguir em frente.

"Ela está mortificada e constrangida com a coisa toda. Ela ficou chocada quando viu as fotos e a história dele, dizendo que está casado e feliz", disse a fonte.

"Ela quer que tudo desapareça e está apenas esperando que tudo passe rapidamente", adicionou a fonte.