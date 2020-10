Recomendado para você : Mãe de Duda Reis rebate acusação de racismo com Nego do Borel

A mãe de Duda Reis, Simone Barreiros, rebateu acusação de racismo com Nego do Borel. Através de comentário no Instagram, Simone disse que "ama os negros".

Nessa quinta-feira, 22, a médica postou uma foto do marido com a irmã de Duda e escreveu na legenda: "Sim, é a cara do pai, mas é totalmente o jeito da mãe. Minha amigona. Amo muito quando estamos juntos. Paz em casa".

Em seguida, um internauta comentou, "A Duda vai dar um neto negro lindo para a sogra, nosso sangue fala mais alto. E a sogrinha vai ter que engolir", escreveu.